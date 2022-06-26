Турция назвала неслучайными действия России на Украине

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын: действия России на Украине не случайны

Действия России на Украине не случайны, так как сложившейся ситуации предшествовали шаги НАТО и западных стран. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«В новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны», — рассказал Калын. По его словам, Москва «начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане», и поэтому предложила «пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет».

Однако «те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу», захотели идти путем конфликта, пояснил он. «Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО», — заявил представитель Эрдогана, подчеркнув, что Турция также возражает «против этого неправильного миропорядка».

Это холодная война, последствия которой мы ощутим еще минимум десять лет Ибрагим Калын Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Как пояснил Калын, Турция не намерена подключаться к санкциям против России, так как это исходит из экономических выгод, и страна зависима от внешних энергетических источников. Он также подчеркнул, что Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам, которые выразили понимание по этому поводу.

Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим Ибрагим Калын Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

При этом Анкара периодически получает запросы западных стран насчет введения санкций против Москвы. Однако турецкая сторона стоит на своем, заверил Калын. «Но я уже сказал, мы не можем этого сделать, так как это ударит по нашей экономике прежде всего. С другой стороны, наша посредническая роль, ведь все идет через Турцию», — сказал он.

В то же время, западные санкции не оказывают на Россию ожидаемого влияния, отметил Калын. «Позиции [президента России Владимира] Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется», — добавил он. Но говорить на данный момент о мирном соглашении между Москвой и Киевом, по его мнению, сложно.

Анкара назвала ожидания Москвы по зерну логичными

В том же интервью Калын рассказал, что западные страны обеспокоены возможным продовольственным кризисом и хотят устроить встречу по «зерновой проблеме», о чем они сообщили Турции. В то же время и у России, и у Украины есть свои аргументы по поводу этой ситуации.

«Ожидания России также логичны и откровенны. Они хотят страховки своих судов и возможности выводить на рынки свою продукцию», — сказал он. Во время разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заверил, что Москва не препятствует решению «зерновой проблемы», подчеркнул представитель турецкого президента.

21 июня представители двух стран на встрече в Москве обсудили вопросы, связанные с темой кризиса с украинским зерном. Делегации подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить безопасный выход турецкого сухогруза «Азов Конкорд» из порта Мариуполя. По итогам переговоров стороны договорились продолжить консультации.