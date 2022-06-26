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С Юрием Шатуновым пришли проститься более десяти тысяч человек

В Москве с Юрием Шатуновым простились более десяти тысяч человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с популярным певцом Юрием Шатуновым. Проститься с любимым артистом пришли более десяти тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Поклонники на входе в зал получали открытки с автографом артиста и воду, так как в Москве установилась жара. Беременных женщин, детей и людей с ограниченными возможностями пропускают на прощание с Шатуновым вне очереди, сообщил Telegram-канал ГБУ «Ритуал».

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23 июня 2022

Онлайн трансляцию церемонии прощания с кумиром 1980-х посмотрели более 49 тысяч человек (по данным на 14.30 по московскому времени).

Telegram-канал Mash приводит большую цифру. По данным журналистов, проститься с Юрием Шатуновым пришло около 14 тысяч человек (цифра на 15:20). Из-за огромного потока людей церемонию продлили еще на два часа.

Известно, что артиста кремируют, часть праха захоронят в Германии, где живет его жена и дети.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Экс-солист «Ласкового мая» скончался в возрасте 48 лет из-за инфаркта.

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Вера Владзиевская
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