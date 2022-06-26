Захарова оценила слова Джонсона о вреде попыток урегулировать кризис на Украине

Захарова назвала чудовищным заявление Джонсона о вреде попыток уладить конфликт на Украине

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, чем вредны попытки урегулировать кризис на Украине дипломатическим путем, чудовищны. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Лучшее объяснение того, что такое "британский политический юмор" — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме "либерально-демократической монархии", и все становится на свои места», — посчитала дипломат.

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон заявил, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к нестабильности в мире и укреплению позиций России. По мнению британского премьера, вмешательство в ситуацию даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш.

Ранее Захарова также заявила о попытках Лондона скрыть крах монархии, говоря о ядерной угрозе со стороны России. Она указала, что Лондон пугает население российскими ядерными бомбами для того, чтобы отвлечь внимание от «бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».