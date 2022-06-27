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ОАЭ предложили России помочь в обмене с Украиной

ОАЭ предложили России помочь с обменом пленных с Украиной

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Высокопоставленные чиновники Объединенных Арабских Эмиратов обратились к властям России с предложением помочь обмену пленных с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен», — говорится в заявлении агентства.

Москва и Киев уже совершили 11 обменов пленными. Как утверждает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обмен проводится постоянно «в том или ином виде». Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский при этом раскритиковал практику обмена российских военнопленных на боевиков украинского «Азова». По его мнению, военнослужащие не вспоминают про политику, когда их друзья и близкие попадают в плен, их «захлестывает желание» спасти захваченного противником солдата любой ценой.

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