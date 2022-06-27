В ЛНР рассказали о ходе зачистки завода «Азот»

Боец «Ахмата» рассказал о совместной с НМ ЛНР зачистке территории завода «Азот»

Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» ведут зачистку территории завода «Азот» в Северодонецке. О ходе совместной операции рассказал один из членов «Ахмата» с позывным Кот, передает РИА Новости.

«Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены», — рассказал боец чеченского спецподразделения.

На территории завода, по его словам, много схронов с иностранным оружием и боеприпасами. По мнению бойца «Ахмата», украинские военные готовились к длительной обороне. Он также отметил, что инфраструктура завода очень сложная, на территории предприятия, в том числе, есть подземные сооружения.

По словам офицера НМ ЛНР Кирилла Генсера, на территории «Азота» остаются еще около 500 гражданских. Пока эвакуировать людей оттуда небезопасно.

Ранее сообщалось, что остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали убивать иностранных наемников в соответствии с командой, которая поступила от военного руководства.