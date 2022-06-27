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В России начнет действовать Карта болельщика

В Минцфиры сообщили, что с 4 июля в России начнет действовать Карта болельщика

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России начнет действовать Карта болельщика — с 4 июля граждане имеют возможность оформить ее на портале госуслуг в электронном виде для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в понедельник, 27 июня, сообщается на сайте Минцфиры.

В сообщении говорится, что российское правительство подготовило перечень спортивных мероприятий, на которых идентификация зрителей и персонала станет обязательной. В список, помимо всего, вошли матчи чемпионата России по футболу среди команд РПЛ. Карта болельщика также необходима для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах Нижнего Новгорода, Самары, Сочи. Позднее она понадобится в Москве, Грозном, Краснодаре и Воронеже.

Участники, зрители, гости, персонал, а также представители СМИ обязательно должны иметь при себе эту идентификационную карту, добавили в Минцфиры.

По словам замглавы ведомства Олега Пака, подобная карта — «новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований». Он объяснил, что такой формат совершенствует систему безопасности на объектах спорта, также эта карта ускорит и сделает более удобным проход на матчи. Пак добавил, что Карта болельщика оформляется один раз через госуслуги и потом остается в личном кабинете. Ее также будут использовать для приобретения билетов и абонементов.

При разработке электронной Карты болельщика использовался опыт Паспорта болельщика, или Fan ID. Такой формат «хорошо зарекомендовал себя» на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года в России и чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года. Уточняется, что «эффективность этой системы была признана мировым экспертным сообществом».

В Минцифры также отметили, что для оформления карты необходимо заполнить небольшую анкету на портале госуслуг и предоставить фото. После этого россиянам надо подойти в МФЦ для подтверждения личности. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, если Карта болельщика оформляется на ребенка младше 14 лет, напомнили в ведомстве.

Варвара Кошечкина
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