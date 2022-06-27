Додон назвал цель предоставления Молдавии статуса кандидата в ЕС

Экс-президент Додон заявил, что Молдавию пытаются втянуть в геополитические игры

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал цель предоставления республике статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС). По его мнению, так страну пытаются втянуть в геополитические игры Запада против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На самом деле, мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины», — заявил экс-президент.

Додон отметил, что Молдавию приняли в кандидаты в спешке, в отсутствие необходимых реформ и с «политическим режимом ПДС (партии "Действие и солидарность"), становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правого государства и фундаментальные свободы граждан». Это, считает он, подтверждает тот факт, что республике отведут роль пешки на «геополитической доске» Запада.

Ранее главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны готовы заплатить любую политическую цену для присоединения к Евросоюзу. Она отметила, что республике предстоит долгий путь на пути к соответствию требованиям ЕС.