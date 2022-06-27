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Названы победители всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Названы победители профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты»

В Санкт-Петербурге на площадке «Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена» завершился финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам финальных соревнований 35 студентов стали победителями. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

«Финалисты конкурса успешно прошли сложные испытания, продемонстрировали свои профессиональные компетенции, раскрыли творческий потенциал, проявили коммуникативные навыки, лидерские качества. В этом году впервые в конкурсе принимают участие студенты колледжей и техникумов, которые показали хорошие результаты на всех этапах. Уверен, имена сегодняшних победителей конкурса войдут в кадровый потенциал нашей страны», — прокомментировал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и от себя лично приветствую вас на торжественной церемонии закрытия финала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты». Минобрнауки России поддерживает активное желание развиваться и обучаться новому. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу оказывать всестороннюю поддержку студентам вузов, которые планируют развиваться в различных сферах, и поддерживать вас во всех начинаниях. Уверен, каждый из вас получит мощный карьерный старт, и конкурс «Флагманы образования. Студенты» вам в этом поможет», — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.

Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. Заявки на участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В апреле-мае 2022 года в 8 городах России (Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Томск, Владивосток, Тюмень, Волгоград и Грозный) состоялись окружные полуфиналы конкурса. Финал прошел в Санкт-Петербурге.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков поприветствовал финалистов и победителей конкурса: «Прошедший финал доказал, что наши конкурсанты уже являются профессионалами своего дела. Уровень совместной работы, проектов и уроков, которые наши будущие коллеги провели в образовательных организациях Санкт-Петербурга — это показатель действительно высокого качества навыков, компетенций, большая заслуга и самих студентов и, безусловно, их наставников. У нас есть 35 победителей. Среди них 25 студентов представляют вузы, а 10 победителей — колледжи и организации среднего профессионального образования. Это ребята, которые сегодня стали лучшими среди равных. И я уверен, что они – будущее отечественной системы образования. Ребята, поздравляю вас, это большой шаг на вашем пути. Пусть он будет долгим, плодотворным и принесет в вашу жизнь искренние эмоции и вдохновение для новых свершений!»

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Стратегическим партнером конкурса является компания VK. Сто финалистов получили от VK промокоды на курсы образовательной платформы Skillbox.

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Татьяна Романова
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