Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рубин
Завтра
16:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Краснодар
Завтра
19:00 (Мск)
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
29 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
1 июля
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Спорт

Тайсон Фьюри заключил со звездой YouTube пари на миллион долларов

Британский боксер Тайсон Фьюри поставил миллион долларов на победу брата над Джейком Полом
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри заключил пари на миллион долларов со звездой YouTube Джейком Полом. Об этом сообщает Boxingscene.

Британец поставил деньги на победу своего брата Томми Фьюри в боксерском поединке с Полом. Изначально Тайсон Фьюри ставил 100 тысяч долларов, но увеличил сумму после перепалки со звездой YouTube.

«Эй, Тайсон, ты поднял 40 миллионов. Знаю, это не так много, как я, но давай все-таки поднимем ставки. Давай поставим миллион, Тайсон. Два миллиона или три», — обратился к боксеру Пол. «Хочешь большую ставку, ублюдок? Миллион? Давай сделаем это. Ты хочешь миллион, ты его получишь», — ответил Фьюри.

Боксерский поединок между Томми Фьюри, в активе которого восемь побед и ни одного поражения, и Джейком Полом должен пройти 6 августа в Нью-Йорке. 25-летний блогер, на YouTube-канал которого подписаны более 20 миллионов человек, провел пять поединков по правилам бокса, выиграв каждый из них.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе. В последнем бою он одержал победу над соотечественником Диллианом Уайтом, после чего объявил о завершении карьеры. Всего в активе Фьюри 32 победы (23 нокаутом) при одной ничьей.

Мировая история санкций
Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел закончить конфликт на Украине до зимы
Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя
Украина назвала условия для попадания в «белый список» российских артистов
Грузия отказалась пропускать российскую нефть
США и Великобританию упрекнули в подготовке третьей мировой войны
Секс-символ советского кино рассказала о жизни после инсульта
Гособвинение потребовало пожизненного заключения для убивших девочку в Костроме
Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине
Тайсон Фьюри заключил со звездой YouTube пари на миллион долларов
Россиян охватила ностальгия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.