Тайсон Фьюри заключил со звездой YouTube пари на миллион долларов

Британский боксер Тайсон Фьюри поставил миллион долларов на победу брата над Джейком Полом

Британский боксер Тайсон Фьюри заключил пари на миллион долларов со звездой YouTube Джейком Полом. Об этом сообщает Boxingscene.

Британец поставил деньги на победу своего брата Томми Фьюри в боксерском поединке с Полом. Изначально Тайсон Фьюри ставил 100 тысяч долларов, но увеличил сумму после перепалки со звездой YouTube.

«Эй, Тайсон, ты поднял 40 миллионов. Знаю, это не так много, как я, но давай все-таки поднимем ставки. Давай поставим миллион, Тайсон. Два миллиона или три», — обратился к боксеру Пол. «Хочешь большую ставку, ублюдок? Миллион? Давай сделаем это. Ты хочешь миллион, ты его получишь», — ответил Фьюри.

Боксерский поединок между Томми Фьюри, в активе которого восемь побед и ни одного поражения, и Джейком Полом должен пройти 6 августа в Нью-Йорке. 25-летний блогер, на YouTube-канал которого подписаны более 20 миллионов человек, провел пять поединков по правилам бокса, выиграв каждый из них.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе. В последнем бою он одержал победу над соотечественником Диллианом Уайтом, после чего объявил о завершении карьеры. Всего в активе Фьюри 32 победы (23 нокаутом) при одной ничьей.