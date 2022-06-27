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В Кремле отреагировали на планы G7 запретить импорт российского золота

Песков заявил, что РФ будет продавать золото странам с комфортным экономическим режимом

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Золото из России будет продаваться тем странам, где оно более востребовано и где более комфортные и законные экономические режимы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Комментируя планы G7, представитель Кремля указал, что рынок драгметаллов «досточно большой, объемный и очень разнообразный».

«Как и с остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», — добавил он.

О планах лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России стало известно 25 июня. По словам источника Reuters, главы государств объявят об этом решении на саммите, который стартовал 26 июня. Намерения «семерки» подтвердил президент США Джо Байден.

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Варвара Кошечкина
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