Названа истинная причина смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи

В университете Мэриленда заявили, что мужчина с сердцем свиньи умер от вирусной инфекции

Медики провели анализ медицинских записей мужчины, умершего после первой в истории пересадки сердца свиньи. Истинной причиной смерти является вирусная инфекция, а не отторжение органа, заявили в университете штата Мэриленд.

В январе 57-летнему Дэвиду Беннету провели операцию по трансплантации сердца свиньи. Спустя несколько месяцев мужчина умер. В результате вскрытия удалось установить, что его гибель была вызвана утолщением сердечной мышцы, в результате чего она не могла нормально функционировать. Кроме того, в пересаженном органе обнаружили свиной цитомегаловирус. В предстоящих операциях специалисты планируют усилить контроль за инфекциями в донорских органах при выращивании животных и проведении хирургического вмешательства.

О смерти Дэвида Беннета после пересадки ксеносердца от свиньи сообщалось в марте. После операции пациент проходил восстановление и физиотерапию. Его состояние стало стремительно ухудшаться за пару дней до смерти.