Россиянин поджег храм в Петербурге после ссоры с женой

Житель Санкт-Петербурга поджег храм святителя Василия после ссоры с работающей там женой

Житель Санкт-Петербурга совершил поджог храма святителя Василия Великого после ссоры с работающей там женой. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам россиянина, после конфликта с супругой он перелил из бака машины в канистру бензин, отправился к храму. Убедившись, что внутри никого нет, мужчина облил стены здания горючей жидкостью, а затем поджег и скрылся. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

О пожаре в храме святителя Василия Великого стало известно 26 июня. Возгорание было ликвидировано спустя несколько часов. Пострадавших в результате происшествия нет. Внутреннюю обстановку храма, в том числе иконостас, престол и богослужебные предметы, удалось спасти. Полиция возбудила дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Подозреваемого задержали в тот же вечер. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В январе 2021 года произошел пожар в московском храме святителя Петра. В результате происшествия сгорел кабинет депутата Госдумы Виталия Милонова.