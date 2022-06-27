В Совфеде назвали причину заявлений США о дефолте России

Сенатор Совфеда Климов: заявления о дефолте нужны для оправдания будущей кражи активов РФ

Сочиненный США «дефолт России» является не только пропагандистским ходом. Он должен оправдать последующую кражу российских активов. Такую причину заявлений Вашингтона назвал сенатор Совета Федерации Андрей Климов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ответные меры на блокировку активов России необязательно должны быть симметричными, однако своевременными, справедливыми и доходчивыми.

По словам сенатора, необходимо принудить виновных в блокировке российских резервов полностью возместить не только материальные потери с процентами, но и моральные издержки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник, 27 июня, в России наступил первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

В свою очередь, в России отвергли эти заявления. Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, дефолт в стране невозможен, так как деньги у России есть. По его словам, «100 миллионов долларов — это не такие большие деньги в государственном масштабе», поэтому РФ успеет выполнить свои обязательства.