В ЛНР сообщили о ликвидации украинскими военными иностранных наемников

ТАСС: ВСУ начали ликвидировать своих иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке

Остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины приступили к ликвидации иностранных наемников. Об этом агентству ТАСС сообщил близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) источник.

По его словам, в подразделения ВСУ поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку те обладают определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе. В случае же их попадания в плен эти сведения могут быть раскрыты.

Источник также рассказал, что военные ЛНР уже обнаружили несколько сожженных тел, которые удалось опознать как наемников из числа англичан и поляков.

Ранее стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в городе сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, чтобы оказаться в Солидаре и Краматорске. Представитель МВД ЛНР Виталий Киселев отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка сообщают, что сейчас в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.

Также, по утверждению Киселева, в Лисичанске кроме множества иностранных наемников находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города