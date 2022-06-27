Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд признал законным приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Мосгорсуд признал законным приговор охранникам по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным приговор Пресненского суда в отношении Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова по делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом в понедельник, 27 июня, сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Приговор фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году был вынесен 31 мая 2021 года. Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова, охранников бизнесмена Гавриила Юшваева, приговорили к 15 и 16 годам заключения соответственно. Однако адвокат написал апелляционную жалобу для повторного пересмотра, и в декабре Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград
В российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания
Гиена с головой самого опасного в мире медведя в зубах попала в фотоловушку
Россиянам рассказали о способах побороть страх смерти
Названы признаки солнечного удара у домашних питомцев
Россияне начали нанимать сотрудников IKEA ради участия в распродаже
Озвучена спровоцировавшая ледниковый период причина
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ
Суд признал законным приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.