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В Совфеде заявили об опасности новой стратегической концепции НАТО

Сенатор Совфеда Ковитиди заявила об опасности новой стратегической концепции НАТО
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Новая стратегическая концепция НАТО, которую участники альянса намерены рассмотреть в Мадриде, критически опасна и чревата втягиванием данных государств в новую войну. Об этом заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

Она отметила, что обещания развернуть войска, корабли и боевые самолеты на территориях на восточном фланге НАТО, которые были включены в обновленную стратегию альянса, в случае атаки содержат реальную угрозу всему миру.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Мадриде будут приняты ключевые решения для усиления коллективной безопасности и радикального улучшения обороны НАТО на востоке. Новая концепция сместит акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий и позволит согласовать расширенный план защиты восточных членов блока, добавил он.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что саммит НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня, станет историческим. Значимость саммита, по его словам, будет заключаться в принятии ряда важных решений, в том числе по поводу крупнейшей трансформации коллективной обороны альянса со времен окончания холодной войны.

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Сергей Истомин
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