Помощник Кадырова заявил о подготовке аэропорта в Северодонецке под базу НАТО
В настоящее время найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО возле границ с Россией. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, передает РИА Новости.
По его информации, серьезные лагеря должны были быть развернуты с самолетами, вооружением и оснащением. «По сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию», — подчеркнул Алаудинов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе военных действий в Северодонецке. С территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В настоящий момент ведется зачистка аэропорта и населенного пункта Боровское, добавил он.
24 июня Киев заявил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Северодонецка. «К сожалению, да», — уточнил представитель украинских властей, отвечая на вопрос, придется ли ВСУ покинуть Северодонецк.