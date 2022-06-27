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Помощник Кадырова заявил о подготовке аэропорта в Северодонецке под базу НАТО

Помощник Кадырова Алаудинов заявил о подготовке аэропорта в Северодонецке под базу НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

В настоящее время найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО возле границ с Россией. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

По его информации, серьезные лагеря должны были быть развернуты с самолетами, вооружением и оснащением. «По сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе военных действий в Северодонецке. С территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В настоящий момент ведется зачистка аэропорта и населенного пункта Боровское, добавил он.

24 июня Киев заявил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Северодонецка. «К сожалению, да», — уточнил представитель украинских властей, отвечая на вопрос, придется ли ВСУ покинуть Северодонецк.

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Сергей Истомин
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