Семья Сапеги понадеялась на рассмотрение Лукашенко ее прошения о помиловании

Семья россиянки Сапеги понадеялась, что Лукашенко рассмотрит ее прошение о помиловании

Семья осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянки Софьи Сапеги надеется, что администрация колонии направит ее прошение о помиловании и необходимые документы на рассмотрение в администрацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич, передает ТАСС.

Он заявил, что на прошлой неделе адвокат россиянки встречался с Сапегой в колонии, где они готовили необходимые для подачи прошения документы.

«Мы свои ходатайства и поручительства также передали. Далее, так понимаю, все документы должны быть переданы в администрацию президента», — добавил Дудич.

Ранее адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил, что 22 июня его подзащитная передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле. Он отметил, что в своем обращении к Лукашенко россиянка попросила освободить ее от отбывания наказания или заменить его на более мягкий вариант.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Девушку обвинили в публикации в Telegram-канале данных белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Ее также обязали выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в бюджет республики.