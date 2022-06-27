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Осужденная россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Осужденная россиянка Сапега попросила президента Белоруссии Лукашенко о помиловании

Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters

Осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянка Софья Сапега обратилась к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом пишет BBC.

Как сообщил адвокат девушки Антон Гашинский, Сапега передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле еще 22 июня. В обращении к главе государства россиянка просит освободить ее от отбывания наказания или заменить его на более мягкий вариант.

В письме также указывается мотив совершения преступления. По словам Сапеги, она нарушила закон по «молодости и глупости». Она пишет о том, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», однако сейчас полностью раскаивается в своих действиях. Россиянка также напомнила в письме, что еще в августе прошлого года записала видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…» — пишет Сапега в обращении к Лукашенко.

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Лукашенко ранее заявлял, что считает возможным передать Сапегу России. При этом адвокат оценил ее шансы на помилование как достаточно высокие.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Россиянку обвинили в публикации в Telegram-канале данных белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Ее также обязали выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в бюджет республики.

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Варвара Кошечкина
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