Зеленский прокомментировал сообщения о планах уволить главу СБУ

Зеленский: если бы я захотел уволить главу СБУ Баканова, я бы его уже уволил

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о планах уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканова. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил. А во-вторых, у нас сейчас проходит проверка всех правоохранительных органов», — заявил Зеленский.

По его словам, некоторые представители правоохранительных органов «куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ». «Я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа — подчеркиваю, любого — зависит только от этого», — добавил Зеленский.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет уволить Баканова после того, как некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала специальной военной операции России.