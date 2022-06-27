Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский прокомментировал сообщения о планах уволить главу СБУ

Зеленский: если бы я захотел уволить главу СБУ Баканова, я бы его уже уволил

Фото: globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о планах уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканова. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил. А во-вторых, у нас сейчас проходит проверка всех правоохранительных органов», — заявил Зеленский.

По его словам, некоторые представители правоохранительных органов «куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ». «Я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа — подчеркиваю, любого — зависит только от этого», — добавил Зеленский.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет уволить Баканова после того, как некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала специальной военной операции России.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Канада ввела новые санкции против России
Обрадовавшийся санкциям ФИФА в отношении России игрок покинул «Спартак»
Зеленский заявил о готовности ответить ударом на угрозу со стороны Приднестровья
Пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети
Ценам на жилье в России спрогнозировали рост
Названы причины подорожания вторичного жилья в Москве
Крупнейший в мире химический концерн задумался о закрытии из-за нехватки газа
Врач назвал неочевидные симптомы кислородного голодания
Россиянин заставил дочь сорвать наклейку с буквой Z и попал под суд
ДНР заявила о 172 погибших украинских военных на «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.