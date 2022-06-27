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Девушка решила сделать сюрприз маленькой племяннице и испортила праздник

Девушка соврала племяннице о смерти ее любимой принцессы и испортила ее день рождения

Фото: Julius Frick / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила сделать сюрприз пятилетней племяннице и испортила вечеринку. Девушке пришлось соврать ребенку о смерти ее любимой принцесс из мультфильма, из-за чего празднование ее дня рождения закончилось слезами маленьких детей.

Автор поста написала, что недавно ее племяннице исполнилось пять лет, и она организовывала вечеринку в тематике ее любимой принцессы — Рапунцель. «Я обожаю ее, и попыталась сделать все возможное, чтобы это был ее лучший праздник», — отметила она. Девочка очень хотела видеть на своей вечеринке саму принцессу и ее тетя позвала в качестве Рапунцель свою подругу.

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«Наступает тот самый день, и дети дрожат от ожидания встречи с Рапунцель. Моя подруга звонит мне и говорит, что не может приехать из-за чрезвычайной ситуации и сейчас находится в больнице», — рассказала девушка. Тогда она подошла к ребенку и сказала, что принцесса не сможет приехать, так как попала в аварию.

«Моя племянница начала рыдать и спрашивать, можем ли мы навестить ее, или может ли она приехать, когда выйдет из больницы, и я отвечаю отрицательно. Она спрашивает: "Почему?" Тогда я взяла ее за плечо, не смотря в глаза, сказала: "Милая, Рапунцель умерла"», — пересказала героиня истории разговор с ребенком.

«Девочка перестала задавать вопросы и вернулась к плачу. А я в это время восхищалась своим гением и быстрым мышлением», — призналась рассказчица. Позже она рассказала о ситуации матери ребенка и вышла к детям, чтобы сообщить о смерти принцессы. «Я думала, что вечеринка продолжится нормально, но она превратилась в похоронную службу», — написала автор.

По словам рассказчицы, дети резали торт с Рапунцель и мрачно играли на фоне украшений в стиле принцессы. «Некоторые из детей все еще плакали», — вспомнила она и добавила, что никто не смог переубедить детей в том, что смерть принцессы — ложь.

«Я думала, что это хорошее оправдание тому, что Рапунцель не смогла присутствовать на празднике, а дети могут пережить ее отсутствие и насладиться вечеринкой», — отметила девушка и добавила, что сожалеет о содеянном. По словам рассказчицы, родители ее племянницы злятся на нее за то, что она испортила вечеринку. «Они сказали, что девочка перенесла все свои игрушки Рапунцель, одеяла, куклы и плюшевые игрушки в гараж и не перестает оплакивать смерть принцессы», — заключила она.

«Ты просто могла сказать, что Рапунцель не смогла выбраться из башни», — написал один из комментаторов под постом. Многие пользователи также отметили, что своей ложью автор травмировала психику детей.

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Олег Давыдов
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