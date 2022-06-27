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Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита России в Калининград

Власти Литвы договорились с ЕК о принципах транзита российских грузов в Калининград

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Литвы договорились с Еврокомиссией (ЕК) об основных принципах транзита российских грузов в Калининград. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал об «облажавшейся» ЕК, которая, по его словам, запуталась в собственных санкциях. Он также указал на то, что упоминание Калининграда появилось только в пятом пакете санкций.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

МИД России потребовал отменить ограничения, указав, что они фактически подвергают российский регион блокаде. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ответные меры будут неизбежны, если руководство Евросоюза не снимет блокаду.

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Алина Гончарова
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