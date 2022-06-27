Украина назвала условия для попадания в «белый список» российских артистов

Украина сообщила, что российские артисты смогут избежать запрета на трансляцию их музыки

Министерство культуры Украины назвало условия для попадания в «белый список» российских артистов, которых не коснется запрет на трансляцию их музыки. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнители должны подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с призывом к России «немедленно прекратить агрессию», а также обязаться воздерживаться от любых действий или шагов, «которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии». Артисты также не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности республики.

Ранее в мае Верховная Рада одобрила запрет на трансляцию российской музыки в СМИ и общественных местах. Он коснется артистов, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение составят музыканты, осудившие специальную военную операцию на территории Украины.

Позже Киев сообщил, что создаст «белый список», куда будут включены российские артисты, выступившие против спецоперации.