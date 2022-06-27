Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине

Президент Украины Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Киева

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против затягивания конфликта на территории республики. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По его словам, в своем видеообращении к лидерам стран Группы семи (G7) Зеленский заявил, что затягивание конфликта не отвечает интересам Киева «по очевидным причинам», попросив учесть это при планировании военной помощи.

Салливан также отметил, что глава республики призвал партнеров Украины «максимально использовать следующие несколько месяцев».

Ранее сообщалось, что в своем обращении к лидерам стран G7 Зеленский высказался о сроках окончания конфликта на Украине. По его словам, боевые действия необходимо закончить до начала зимы. При этом украинский лидер заявил о желании Киева получить системы противовоздушной обороны.