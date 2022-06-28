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Морская авиация Балтфлота отработает поражение наземных целей

Су-30СМ и Су-24 Балтфлота отработают нанесение ударов на учениях под Калининградом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экипажи самолетов авиационного соединения морской авиации Балтийского флота задействовали в учениях в Калининградской области. Летчики истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отрабатывают поражение наземных целей условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе планового учения, в котором задействовано около 15 самолетов — многоцелевых истребителей поколения 4+ Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24, отрабатываются действия по уничтожению колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, а также огневой поддержки подразделений армейского корпуса флота в условиях современного общевойскового боя», — сообщили в пресс-службе.

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В ходе учения экипажи самолетов выполнят бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет. Экипажи поразят более 100 мишеней, отметили в пресс-службе. Также летчики отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и поражение целей из пушечного вооружения.

В феврале в публикации The Drive предположили, что в ходе спецоперации на Украине Россия может использовать противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые запускают с истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Ранее в феврале издание Military Watch отметило, что российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель по маневренности.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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