В США рассказали об использовании Россией стратегических стелс-ракет

Американское издание The Drive рассказало о примененных Россией в ходе специальной операции по защите Донбасса высокоточных ракетах.

В публикации, в частности, утверждается о запущенной с корабля или подлодки Черноморского флота России крылатой ракеты 3М14 «Калибр» дальностью до 2500 километров с осколочно-фугасной боевой частью массой 450 килограммов, которая ударила по авиабазе Воздушных сил Украины в Ивано-Франковской области.

Издание допускает, что со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС могли запускаться стратегическая крылатая стелс-ракета «воздух-земля» с использованием Х-101 (в неядерном оснащении) дальностью до 4000 километров, а также стратегическая дозвуковая высокоманевренная крылатая ракета Х-55 дальностью до 3000 километров.

Согласно The Drive, в ходе специальной операции по защите Донбасса Россией были использованы ракеты 9К723 «Искандер-М» дальностью до 499 километров. «Ракета 9М723 может перемещаться по квазибаллистическим траекториям и, как сообщается, способна маневрировать в полете, что создает серьезные проблемы даже для противников с более надежными средствами противоракетной обороны», — говорится в публикации.

Издание допускает, что Россия могла использовать и ракету 9М728 «Искандер-К».

Отмечается, что в ходе операции российская сторона использовала оперативный тактический ракетный комплекс «Точка-У» со снарядами 9Н123К дальностью 120 километров.

Упоминается сверхзвуковая противорадиолокационная ракета Х-31П дальностью до 240 километров, запускаемая с фронтового бомбардировщика Су-24, истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителя Су-30СМ или Су-35С. Оружие использовалось для уничтожения радиолокационной станции (РЛС) В Киевской области.

Как сообщает Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 24 февраля были подавлены. Также из строя была выведена военная инфраструктура авиационных баз страны.

Согласно данным Минобороны России, никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят. «Вооруженные силы России не наносят ударов по городам. Мирному населению ничто не угрожает», — говорится в сообщении министерства. В военном ведомстве уточнили, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято после обращений глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой оказать военную помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).