Один из крупнейших производителей лифтов уйдет из России

Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес топ-менеджменту и уйдет из России

Финский производитель лифтов Kone принял решение уйти с российского рынка. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте компании.

Российское подразделение компании, АО «КОНЕ Лифтс», передадут его топ-менеджерам, затем деятельность компании в стране будет прекращена. Структуру и стоимость сделки в компании не озвучили — предполагается, что ее закроют в четвертом квартале 2022 года. Известно, что владельцами новой фирмы станут генеральный директор «КОНЕ Лифтс» Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп.

В Kone пообещали завершить все текущие проекты. «Компания будет осуществлять все необходимые мероприятия в рамках технического обслуживания эксплуатируемых в России лифтов и эскалаторов и продолжит выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования. Несмотря на смену собственника, компания завершит все открытые проекты в стадии исполнения — работы будут завершены и оборудование будет передано клиентам», — заявили представители производителя.

С даты подписания соглашения о продаже бизнеса и в течение трех месяцев после закрытия сделки российская компания должна возобновить поставки запчастей для обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации установленных лифтов Kone. Отмечается, что до закрытия сделки компания продолжит функционировать как часть финской корпорации, но позже сменит название и станет работать автономно.

В Kone уточнили, что не планируют возобновлять поставки лифтов в Россию, однако для удовлетворения спроса на электроподъемное оборудование компания готова изучить возможности для поставок продукции других производителей.

Ранее российским небоскребам предрекли нехватку высокоскоростных лифтов на фоне приостановки деятельности в России крупных иностранных производителей. Участники рынка отметили, что сейчас высокотехнологичное оборудование, которое используют в высотных домах, офисных и административных зданиях, практически закончилось.