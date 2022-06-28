В Госдуме допустили расширение формата обмена пленными между Россией и Украиной

Депутат ГД Чепа допустил расширение формата обмена военнопленными между Россией и Украиной

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил расширение формата обмена пленными между Россией и Украиной, об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные перспективы существуют. «Они бы были более чувствительными, если киевское руководство проявило бы некую самостоятельность и шло бы на переговоры, но они такие команды не получают», — добавил депутат.

Ранее 28 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки украинского Минобороны сообщил, что Россия и Украина обменялись пленными.

По данным ведомства, на Украину вернулись 17 человек: два офицера, 14 солдат и одно гражданское лицо. Пятеро из них имеют тяжелые ранения. Киев передал России 15 человек. Обмен состоялся на границе Херсонской и Николаевской областей, где территории находятся под контролем российской армии.