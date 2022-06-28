Госдума поддержала идею обязать еще одну категорию россиян раскрывать доходы

Проект закона о публикации казачьими атаманами деклараций прошел I чтение в ГД

Госдума поддержала идею обязательной публикации деклараций о доходах еще одной категорией граждан — казачьими атаманами. Этот законопроект был утвержден депутатами в первом чтении — данные о движении проекта опубликованы на официальном портале нижней палаты парламента.

Согласно проекту, данные о доходах самих атаманов, а также их жен и несовершеннолетних детей должны быть опубликованы в интернете «в порядке, определяемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами».

Если же казак откажется раскрывать источники своих доходов, его кандидатуру могут снять с представления президенту. В составленном правительством отзыве на проект закона указывалось, что в нем не прописаны последствия для казаков, которые предоставят недостоверные или неполные данные о своих доходах — эти поправки планируется представить к следующему чтению.

«Срок представления поправок — в 30-дневный срок со дня принятия постановления; 27.07.2022», — говорится в пояснении к движению законопроекта на сайте Госдумы.

В России существует 11 войсковых казачьих обществ, внесенных в соответствующий государственный реестр казачьих обществ. Войскового атамана избирает Большой войсковой круг, после чего его кандидатура утверждается президентом России. Стать атаманом может казак не моложе 35 лет, пользующийся доверием и уважением других казаков и обладающий организаторскими способностями и высокой нравственностью. По данным переписи 2002 года, в России насчитывалось 140 тысяч казаков.