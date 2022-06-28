Отец попытался предотвратить арест сына при помощи экскаватора и попал на видео

Уэйн Толлмен из США попытался отогнать полицейских от сына экскаватором и попал на видео

В США задержали мужчину, который попытался предотвратить арест сына за при помощи экскаватора и попал на видео. Подробности инцидента сообщает True Crime Daily.

На кадрах, записанных сотрудниками полиции штата Вермонт и опубликованных на YouTube-канале издания Law & Crime, видно, как полицейские надевают наручники на подозреваемого. В это время рядом с машиной правоохранителей стоит экскаватор, которым управляет его отец Уэйн Толлмен.

В какой-то момент мужчина начал размахивать ковшом машины, пытаясь отогнать от сына сотрудников полиции. После того как один из стражей порядка направил на Толлмена пистолет, отец преступника перестал угрожать им.

Как пишет True Crime Daily со ссылкой на департамент полиции штата Вермонт, инцидент произошел вечером 14 июня во время ареста мужчины по подозрению в краже со взломом. По словам правоохранителей, когда они прибыли к дому подозреваемого, родители последнего, Уэйн и Эми Толлмен, начали всячески препятствовать задержанию отпрыска. Потом его 52-летний отец забрался в кабину землеройной машины и использовал ее против стражей порядка.

В итоге Уэйн Толлмен был арестован вместе с сыном. Его обвиняют в нападении на полицейских, препятствовании аресту и безрассудном поведении. Эми Толлмен осталась на свободе, но получила взыскание за препятствование работе сотрудников правоохранительных органов.

Один из руководителей полиции штата Вермонт пожаловался после инцидента, что его подопечных не тренировали на случай подобной ситуации.

Ранее сообщалось, что полицейские в округе Катуса, штат Джорджия, США, задержали подозреваемых в угоне пикапа, которые сделали селфи после преступления. Злоумышленники сфотографировались на телефон хозяина украденной машины.