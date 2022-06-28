Финляндия, Швеция и Турция подготовят документ по итогам переговоров в Мадриде

HS: Финляндия, Швеция и Турция готовят совместный документ по итогам переговоров в Мадриде

Финляндия, Швеция и Турция подготовят совместный документ по итогам переговоров на саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat (HS).

По информации издания, встреча Североатлантического альянса и представителей трех государств длится более двух часов. Президент Финляндии Саули Ниинисте обещал, что будет вести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом непредвзято.

Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявила, что переговоры, нацеленные на преодоление возражений Турции против вступления Швеции в НАТО, достигли прогресса. Дипломат понадеялась, что прорыв в переговорах с Анкарой может быть достигнут на саммите НАТО.

До этого Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами на саммите Североатлантического альянса.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28-30 июня.