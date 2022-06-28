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В Кремле ответили на слова исключившего присутствие Путина на саммите G20 Драги

Помощник президента Ушаков подтвердил, что Путин получил приглашение на саммит G20
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Россия исходит из того, что президент страны Владимир Путин получил приглашение на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индонезии. Участие в этой встрече уже определяет не Рим. Так на слова итальянского премьер-министра Марио Драги ответил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Он предположил, что Драги забыл о том, что уже не является председателем саммита. Кремль исходит из того, что приглашение получено и принято, подтвердил Ушаков.

28 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие главы российского государства Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20). Тем не менее премьер отметил возможность удаленного присутствия президента России на саммите.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» в ноябре, если там будет присутствовать Путин. Он также призвал другие государства не бойкотировать мероприятие из-за этого.

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Сергей Истомин
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