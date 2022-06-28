Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Зампред Совбеза России Медведев назвал шансы Украины вступить в Евросоюз призрачными

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» оценил шансы Украины вступить в Евросоюз (ЕС).

По словам политика, украинцы преодолеют все испытания и смогут выбрать для себя лучшее будущее и успешную экономическую модель, которая может быть и не связана с ЕС. «Тем более, еще раз скажу, шансы вступить туда у Украины, несмотря на статус кандидата, призрачные», — заявил он.

Медведев отметил, что «циничные европейцы прямо говорят об этом, глядя в широко раскрытые от удивления и психостимуляторов глаза украинских лидеров».

Главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.