Тайсон Фьюри назвал преимущества Усика над Джошуа

Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик слишком умный и быстрый боксер для Энтони Джошуа

Боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал преимущества украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит BoxingScene.

«Я просто думаю, что Усик слишком мил для него. Слишком умный и быстрый», — поделился Фьюри. Он заявил, что украинец слишком хорош для британца, который не сможет давить на него в течение 12 раундов и нокаутировать. По мнению Фьюри, Джошуа не обладает сильной волей к победе и не является элитным спортсменом.

26 марта Усик заявил, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Поединок с британцем запланирован на 23 июля.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.