В России увеличили стоимость жилья

Минстрой увеличил показатели средней стоимости квадратного метра жилья в 83 регионах

Минстрой России утвердил на третий квартал 2022 года показатели средней стоимости одного квадратного метра жилья по регионам. Значения увеличились в 83 регионах страны, сообщает ТАСС.

Среди регионов с подорожавшим «квадратом» оказалась Москва, где средняя стоимость увеличилась на 3 процента, до 161,2 тысяч рублей, и Московская область — на 12 процентов, до 124,3 тысяч рублей. В Краснодарском крае показатель повысился на 82 процента, до 156,8 тысяч рублей, в Крыму подорожание на 21 процент, до 101,6 тысяч рублей, в Севастополе — на 31 процент, до 120,9 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге стоимость не изменилась — 163 тысячи рублей. В Хабаровском крае квадратный метр подешевел на 4 процента, до 105,6 тысяч рублей.

Согласно приказу министерства, в стране на второе полугодие повысили норматив стоимости квадратного метра для расчета субсидий, которые предоставляют отдельным категориям граждан. Он увеличился на 20 процентов и достиг 83 тысяч рублей.

О предложении Минстроя увеличить показатели стало известно в начале июня. Наименьшие значения ведомство предусмотрело для Ингушетии (46,3 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (48,1 тысячи рублей) и Оренбургской области (48,4 тысячи рублей).