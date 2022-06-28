Для iPhone 14 нашли новое название

Naver: Apple может назвать новый смартфон iPhone 14 Plus

Apple откажется от названия iPhone 14 Max для нового недорогого смартфона. Об этом сообщает автор корейского блога Naver.

По информации инсайдера, Apple снова будет использовать наименование Plus в названии своих смартфонов. Согласно отчету автора, в компании приняли решение назвать один из новых телефонов iPhone 14 Plus. Этот телефон получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей и двойную камеру. Более дорогой аппарат — iPhone 14 Pro — выйдет с тройной камерой.

В заметке говорится, что новое название позволит потребителям проще найти дешевый аппарат среди других флагманов актуальной линейки. Ранее данное устройство планировали назвать iPhone 14 Max, однако это наименование похоже на название iPhone 14 Pro Max — самого дорогого аппарата серии. В свою очередь, самый доступный смартфон линейки назовут iPhone 14.

Последний раз Apple использовала похожее наименование в 2017 году, когда представила iPhone 8 Plus. Девайс получил 5,5-дюймовый IPS-экран, процессор A11 Bionic, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, встроенный в кнопку Home дактилоскопический сенсор Touch ID.

В конце мая журналист издания Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что осенью 2022 года Apple выпустит четыре смартфона. Самые дорогие модели 14 Pro и 14 Pro Max получат флагманский чип A16 Bionic, камеру разрешением 48 мегапикселей, а также останутся без «моноброви».