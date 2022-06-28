Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Постпред Кислица запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица запросил срочное заседание Совбеза по ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо дипломата председателю СБ ООН.

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины», следует из обращения.

Заседание по безопасности на Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 по московскому времени). Кислица также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Украинский дипломат обвинил Россию в ракетных ударах по гражданской инфраструктуре 25-27 июня.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в затягивании кризиса на Украине. Он предупредил, что усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить». «Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — заявил Небенз