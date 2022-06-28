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Легкоатлетка Клишина стала мамой

Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой

DYLAN MARTINEZ / Reuters

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

31-летняя легкоатлетка разместила снимок с новорожденным на руках. «Добро пожаловать в мир», — написала она под фото.

О беременности Клишиной стало известно в феврале. Тогда легкоатлетка разместила фотографию в закрытом купальнике, где был виден округлившийся живот.

В декабре 2021-го Клишина усомнилась в том, что когда-либо вернется в Россию. Спортсменка проживает в США.

Клишина приняла участие в Олимпиаде в Токио в 2021-м. Она не сумела пробиться в финал турнира по прыжкам в длину, получив травму во время квалификации. Клишина была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.

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