Глава военного музея Кнутов: армия Польши на Украине вооружена современной техникой из США

Директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов оценил возможности армии Польши на Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам главы музея, польская армия вооружена техникой из Соединенных Штатов, позволяющей эффективно сражаться. В арсенал поляков входят танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot и самолеты-истребители F-16.

Кнутов также заявил, что поляки полностью передали советское вооружение украинской стороне. При этом военный эксперт подчеркнул, что объема американского оружия недостаточно для ведения активных боевых действий.

«Все, что они могут — провести полицейскую операцию, взяв под контроль Западную Украину и таким образом ее аннексировав. В пользу этого говорит тот факт, что Киев рассматривает законопроект об особом статусе польских граждан на Украине», —уточнил Кнутов.

Ранее власти Польши решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости. Об этом заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.