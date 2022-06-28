Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Ирина Шейк снялась в оголяющей грудь кофте для журнала

Российская модель Ирина Шейк стала героиней откровенной фотосессии журнала Hommegirls

Фото: @hommegirls

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней откровенной фотосессии журнала Hommegirls. Снимки появились на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Знаменитость предстала перед фотографом с собранными в хвост волосами, в оголяющей грудь кофте с вырезом в области декольте и плиссированной миди-юбке, которую она приподняла, обнажив тем самым ноги. Известно, что наряд манекенщицы представлен в ассортименте бренда Commission. Шейк также снялась в сапогах со стаканом в руках.

Согласно описанию поста, автором указанных кадров выступил Донавон Смолвуд, а стилистом — Макс Ортега. В то же время визажистом стала Роми Солеймани, при этом волосы модели уложил парикмахер Эдвард Лэмпли.

В марте Ирина Шейк поделилась фото в платье с глубоким декольте и порадовала фанатов. Звезда снялась на газоне и на лестнице во дворе дома в черном платье макси с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте, а также с высоким разрезом, который открывал кожаные ботфорты на каблуке.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
Трасс призвала не требовать от Украины мира с Россией
Контракт Малкина назвали одной из главных интриг межсезонья в НХЛ
Садоводам подсказали способ спасти грядки от слизней с помощью жертвы
Российский уголовник напал с ножом на сотрудницу полиции
В России снова продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны
Дума латвийского города оспорит решение о сносе советских памятников
15-летнюю российскую школьницу затянуло в водопропускной шлюз дамбы
В Кремле опровергли возможность передачи Минску ядерного оружия
Российская разведчица рассказала об используемых спецслужбами двойниках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.