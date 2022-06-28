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Представлен смартфон для метавселенной

HTC анонсировала смартфон для метавселенной Desire 22 Pro

Изображение: HTC

HTC представила смартфон Desire 22 Pro, предназначенной для использования в метавселенной. Об этом сообщает издание The Verge.

Отличительной особенностью аппарата является наличие интегрированного криптокошелька. Также анонсированный смартфон прорекламировали как устройство, которое является «идеальным компаньоном» VR-гарнитуры HTC Vive Flow VR.

По оценке журналистов медиа, новый аппарат не выделяется остальными характеристиками. Смартфон получил 6,6-дюймовый экран с разрешением 1080 пикселей, частотой обновления 120 герц, отверстие в дисплее, предназначенное для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Desire 22 Pro оснащен процессором Snapdragon 695, имеет 8 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4520 миллиампер-часов. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей.

Модель появится в продаже на европейском и азиатском рынках. В Великобритании стоимость HTC Desire 22 Pro составляет 399 фунтов стерлингов, или около 26 тысяч рублей.

В конце мая в Nokia предсказали появление сетей 6G и постепенный отказ от смартфонов к 2030 году. По мнению экспертов, в недалеком будущем телефоны заменят умные носимые устройства.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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