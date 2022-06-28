США обсудят цены на российскую нефть со странами Латинской Америки и Африки

Reuters: США обсудят потолок цен на нефть из России со странами Латинской Америки и Африки

Вашингтон планирует обсудить введение потолка цен на российскую нефть со странами-потребителями из Латинской Америки и Африки, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Как уточнил источник, американская сторона также хочет поднять вопрос введения ограничений с частными компаниями, работающими на мировом рынке. Обсуждения начались после прошедшего в Германии саммита.

26 июня в ФРГ страны Группы семи (G7) решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России. Власти этих государств стараются искать рычаги давления на Москву из-за проведения специальной военной операции на Украине, при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции.

Страны Запада согласовали эмбарго на российскую нефть, однако они переживают за то, что при стремительном росте цен на энергоносители их ограничения окажутся не столь серьезными и не окажут серьезного влияния на военный бюджет России, так как страна получает больше средств от экспорта, даже если его объемы падают.