Российские компании лишились доступа к американской технике

Российские компании столкнулись с отказом продления лицензий Cisco и IBM

Российские компании лишились доступа к технике американских компаний Cisco и IBM, пишут «Ведомости». Производители массово отказываются продлевать лицензии на ранее приобретенное оборудование.

Речь идет о лицензиях, необходимых для активации нового оборудования или продолжения работы на старом. Большинство лицензий приобретались российскими компаниями на год, в отдельных случаях — на два или три года. По истечении срока их действия оборудование, прежде всего серверы, перестает работать.

На данный момент IBM занимает примерно 10-процентную долю на российском рынке серверов. Уже после начала спецоперации на Украине российские компании, в том числе подконтрольные государству, пытались продлить лицензии или починить имеющееся оборудование, однако соответствующие закупки были отменены.

Опрошенные изданием специалисты полагают, что проблему не удастся решить при помощи параллельного импорта — ввоза товаров в страну без разрешения правообладателя. Прежде всего такой способ чреват небезопасным использованием.

Cisco и IBM ранее объявили об уходе из России. IBM уволила всех сотрудников местного подразделения, включая специалистов службы поддержки.