ОАЭ и Саудовская Аравия не захотели нарастить добычу нефти

Президент Франции Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли будут наращивать добычу нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что два ключевых члена ОПЕК Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли будут наращивать добычу нефти, чтобы остановить рост цен, пишет Reuters.

Макрон в разговоре с американским президентом Джо Байденом упомянул о телефонном звонке президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Последний заявил, что производственные мощности страны уже находятся на максимуме.

Саудовская Аравия в краткосрочной перспективе способна увеличить добычу только на 150 тысяч баррелей в сутки. Для больших объемов королевству потребуется около шести месяцев, отмечает агентство. США хотят добиться от крупнейших производителей нефти значительного наращивания добычи, что поможет восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. В начале июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы.