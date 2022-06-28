Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Главу Чечни Кадырова наградили орденом «За заслуги перед стоматологией»

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «За заслуги перед стоматологией» I степени. Об этом политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Награждение состоялось в ходе открытия новой стоматологической поликлиники в Шейх-Мансуровском районе Грозного.

«В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени от Стоматологической ассоциации России», — написал глава региона.

Также Кадыров сообщил, что он наградил главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова высшей наградой Чечни — орденом Кадырова.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск. По словам главы Чечни, это событие стало для него приятным и волнительным.