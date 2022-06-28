Российским пилотам стали мешать уезжать за границу

«Ъ»: российским пилотам не выдают подтверждений для трудоустройства за границей

Оставшиеся без работы пилоты российских авиакомпаний начали массово сталкиваться с трудностями при попытке устроиться за границей. Росавиация не выдает подтверждающей информации о них по запросу властей других стран, что является частью стандартной процедуры в этой области. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Все собеседники издания утверждают, что большинство пилотов пытаются выехать в страны Юго-Восточной Азии, то есть во Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, Малайзию, а также в Турцию. Глава Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля из этих стран пришло около 600 соответствующих запросов.

Однако из-за таких помех трудоустроиться смогли лишь около ста пилотов. При этом как минимум 20 сделали это при помощи своей компании — S7 отправила их на стажировку в ОАЭ на три месяца по срочному контракту. В самом перевозчике подтвердили факт отправки сотрудников, объяснив, что партнерство позволяет им практиковать английский язык и перенять ценный опыт.

В программе развития авиаотрасли от Минтранса указано, что в месяц ведомство получает около 70 запросов от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификаты пилотов. Как с ними поступают дальше, не уточняется, однако такой пример приводится в доказательство возможной нехватки специалистов в стране в обозримой перспективе.

При этом отдельные источники издания отмечают, что Росавиация еще с 2016 года время от времени использовала игнорирование запросов как инструмент для удержания кадров, но никогда еще процесс не был настолько массовым.

Авиакомпании отрицают массовую отправку пилотов в простой, однако, как говорится в материале, перевозчики пытаются налетать нужное количество часов для получения государственной субсидии. При этом, по словам Бойчука, доходы у пилотов в среднем сократились на 40 процентов, а иногда даже существеннее.

Ранее, 27 июня, правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Она подразумевает выпуск более тысячи самолетов, чтобы доля российских бортов достигла 81 процента. К настоящему времени массовое производство ни одного из тех лайнеров, что должен прийти на смену Boeing и Airbus, не запущено, часть самолетов еще не получили сертификаты.