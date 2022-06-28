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В Крыму ответили на угрозы Зеленского в адрес Приднестровья

Политолог Бальбек назвал угрозы Зеленского в адрес Приднестровья попыткой найти крайнего

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, пытается найти крайнего в своих неудачах. Так на его заявления ответил крымский политический эксперт Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

«Но наш контингент в Приднестровье и жителей этой республики в случае агрессии Украины мы в обиду не дадим», — подчеркнул Бальбек. По его словам, глава украинского государства это понимает, поэтому сейчас «рвет рубаху на груди, изображая из себя крутого парня».

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Сергей Истомин
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