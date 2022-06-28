Врач назвала диету для безболезненной менструации

Гинеколог Климова посоветовала отказаться от мяса и молока перед менструацией

Акушерка, гинеколог, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова назвала диету для безболезненной менструации. О том, почему женщинам нужно отказаться от молока и мяса, чтобы легче переносить месячные, эксперт рассказала «Ленте.ру».

Врач отметила, что тянущие, ноющие и распирающие боли в области матки — одни из самых неприятных симптомов во время менструации. «В первые два дня ощущаются схваткообразные, тянущие боли внизу живота или поясницы. Они могут “отдавать” в прямую кишку, область яичников или мочевой пузырь. Иногда дисменорея сопровождается тошнотой, головной болью, расстройством кишечника или даже обморочным состоянием», — уточнила Климова.

Врач подробно объяснила, почему появляются неприятные ощущения. «Во время менструации клетки слизистой оболочки матки — эндометрия — начинают разрушаться. При этом высвобождается большое количество простагландинов. Эти химические вещества сужают кровеносные сосуды в матке и заставляют ее мышечный слой сокращаться, вызывая болезненные спазмы. Некоторые простагландины попадают в кровоток, вызывая головную боль, тошноту, рвоту и диарею», — пояснила эксперт.

Гинеколог обратила внимание, что ученые доказали связь между определенными продуктами и менструальной болью. Чем больше женщина ест продуктов, повышающих уровень эстрогенов, тем больше вероятность того, что слизистая оболочка матки станет более толстой. Таким образом, когда она начинает распадаться во время менструации, выделяется больше простагландинов, влияющих на уровень боли.

«К таким продуктам относятся: жирное мясо, фастфуд и молоко. А вот диета с низким содержанием животных жиров и высоким содержанием клетчатки может значительно снизить уровень эстрогена», — объяснила Климова. Гинеколог также добавила, что курящие женщины чаще страдают от менструальных болей, чем те, у кого нет этой вредной привычки.

Ранее гинеколог Любовь Климова рассказывала, как избавиться от боли во время месячных. Она посоветовала пить больше воды, принимать магний и использовать грелку.