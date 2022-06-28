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В российском городе обустроят сквер с помощью переработанного пластика

В Новосибирске обустроят сквер с помощью плитки, сделанной из переработанного пластика

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

В Новосибирске захотели использовать переработанный пластик при обустройстве сквера. Как уточняется на сайте мэрии города, из этого материала будет изготовлена тротуарная плитка, которой выложат дорожку сквера «Московский».

Дорожку обустроят на месте пешеходного маршрута с грунтовым покрытием. В пресс-службе указали, что до настоящего момента в российском городе еще ни разу не использовали подобную плитку.

Отмечается, что необычную плитку городу подарила группа компаний «Тайгер-Сибирь», которая специализируется на переработке пластиковых твердых коммунальных отходов. Согласно имеющимся планам, обустройство дорожки завершат к 5 июля.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии решили обустроить тропу к древней Зругской церкви XI-XII веков — храм отреставрируют к 2022 году.

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Варвара Кошечкина
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