В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Якутии ввели режим ЧС на территории лесов региона из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории лесов Якутии из-за пожаров. Соответствующий указ подписал глава российского региона Айсен Николаев, его разместили на официальном сайте правительства республики.

В документе уточняется, что в 10 районах Якутии установился высокий класс пожароопасности. Так, специалисты зарегистрировали высокий уровень на территории Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Чурапчинского районов и городского округа Якутск.

Власти российского региона отметили, что установленный режим ЧС может привлечь дополнительные ресурсы из других регионов для тушения пожаров и подготовки к пику горимости. До этого помощь правительству республики оказывали подразделения «Авиалесоохраны» из Бурятии, Читы, Приамурья и Приволжья.

Согласно последним данным, на территории Якутии действовало 60 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 80 986,5 гектаров.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что Сибири и Дальнему Востоку грозят опасные лесные пожары. Он подчеркнул, что над ликвидацией природных бедствий работают сотни специалистов.